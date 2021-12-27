TÜRKİYE’YE KORKU SALAN OMİCRON VARYANTININ YENİ BELİRTİLERİ ÇIKTI!

Uzmanlar, Omicron varyantının soğuk algınlığına benzediği yorumlarında bulunurken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi elindeki veriler ışığında varyantta kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntının öne çıkan semptomlar olduğuna dikkat çekti.

Koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen Omicron varyantıyla ilgili uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Koronanın önceki varyantlarında bilinen semptomlarından ziyade Omicron varyantının daha farklı belirtileri olduğuna dikkat çeken uzmanlar yeni bir belirtiye dikkat çekti.

“SOĞUK ALGINLIĞINA DAHA ÇOK BENZİYOR”

Omicron varyantında yüzde 89 oranında karşılaşılan yeni semptomun belirleyici olduğunu belirten uzmanlar, “Omicron varyantı soğuk algınlığına daha çok benziyor” yorumunu yaptı. İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star ise, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre Omicron varyantında kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntının öne çıkan semptomlar olduğuna dikkat çekti.

HALSİZLİK, BURUN AKINTISI VE HAPŞIRMA

Öte yandan halsizlik, burun akıntısı ve hapşırma gibi belirtilerin de olduğu fakat bunların diğerlerine göre daha hafif geçtiği belirtildi.

TÜRKİYE’DEKİ YENİ VAKALARIN YÜZDE 10’UNDAN FAZLASI OMICRON KAYNAKLI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de kalabalık illerde görülen koronavirüs vakalarının yüzde 10’undan fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı. Bakan Koca, bugüne kadar koronavirüsün birçok varyantının görüldüğünü ve Omicron’un da bunlardan biri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

“Önce Afrika’da görülen ve Avrupa’da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların yüzde 10’una kaynaklık etmiştir. Bu varyanta ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim. Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa’daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10’undan fazlası artık Omicron kaynaklı.”