ŞOFÖRLER ODASINDAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE SİPERLİK DESTEĞİ

Gelibolu Şoförler Odası daha önce yaptıkları gibi koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza destek vermek amacıyla İlçe Sağlık Müdürü Dr. Atakan Burak Ceyhana 500 adet koruyucu siperlik bağışında bulundu. Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever “Sağlık çalışanlarımız başımızın tacı Allah yardımcıları olsun.” ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LiMAN ZENGİN