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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ FERHAT YILMAZ İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz , İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca Bolayır Şehit Nuriye Ak İlkokulunu ziyaret ettiler.
Okul idarecileri ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Gelibolu Öğretmenevinde okul müdürleriyle toplantı yaparak ziyaretlerini tamamladı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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