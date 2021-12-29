ATATÜRK EVİN’DE 57.ALAY KÖŞESİ AÇILDI

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde 9 Ocak 2022 tarihinde 57.Alay Yürüyüş Komitesi Çorlu’da Atatürk Evi’nde 57.Alay Köşesi açılışı düzenleyecek.

Açılış programı 9 OcaK 2022’de saat 13:30’da 57.Alay Çelenginin Atatürk Anıtı’na konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile sürecek.

Ardından saat 14:30’da AtatürkAnıtı’ndan Atatürk Evi’ne 57.Alay Yürüyüşü yapılacak ve saat 15:30’da 57.Alay Köşesinin acılışıyla son bulacak.

57.Alay Sorumlusu Hikmet Selim program hakkında• “Çanakkale Zaferi

Yıl Dönümünde 9 OCAK 2022 Pazar günü ÇORLUDAYIZ….”mesajını verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN