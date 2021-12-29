İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KARACA’DAN GAZİ SÜLEYMAN PAŞA İLKOKULU’NA KUTLAMA ZİYARETİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca , Müdürlük bünyesinde düzenlenen “Okullar Arası Voleybol Turnuvasında” şampiyon olan Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’nu tebrik etmek amacıyla ziyaret etti. Okul idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya gelerek maçlarda göstermiş oldukları başarıdan dolayı okul takımına tebriklerini sundu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN