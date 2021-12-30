“2022 YILI TÜRKİYE’NİN VE ÇANAKKALE’NİN YILI OLACAK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu yeni yıl dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı: “2021 yılı, birçok tarihi kazanımla beraber salgının etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaman zaman sıkıntılı geçti. Özellikle yılın son günlerinde üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeli gibi adımlarla döviz kurunda yaşanan toparlanmalar 2022’in çok daha iyi olacağının müjdeleri adeta. Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli aşımız TURKOVAC’ın da artık kullanıma sunulması aziz milletimize ve bizlere moral oldu. Geride bıraktığımız 2021 yılında Gazi Meclisi’mizde yoğun bir şekilde yasama faaliyetlerinde bulunduk. Bununla birlikte Çanakkaleli hemşehrilerimizin talep ve sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştık. 2022 yılında da gözbebeğimiz, şanlı tarihimizin önsözü Çanakkale’mize yatırımların ve hizmetlerin gelmesi için çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz. 2022 yılında hizmete girecek olan bir dünya projesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte projelerimiz yükselmeye devam edecek. Bu duygularla Çanakkaleli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin yeni miladi yılını tebrik ediyor; 2022 yılının şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için salgının son bulduğu, güzelliklerin yaşandığı, esenlik dolu bir yıl olmasını diliyoruz.”