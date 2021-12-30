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CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’IN YENİ YIL MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı İsmail Parlak, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı.
CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, 2021 yılının da ekonomik krizin ve çeşitli felaketlerin yaşandığı bir yıl olarak geçtiğini belirterek yeni yılın daha huzurlu ve mutlu geçmesi temennisinde bulundu. Parlak mesajında•; “Milletimizin çok acılar çektiği bir yıl oldu. Özlelikle pandemi süreciyle birçok vatandaşımız hayatını kaybederken, sağlık çalışanlarımızı şehit verdik. Ekonomide, eğitimde ve sosyal yaşantıda önemli kayıplarımız oldu.Maddi sıkıntıların, kuraklığın ve yokluğun yılı oldu 2021. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunları çözümü noktasında öneriler sunduk, teklifler verdik.Yeni yılda da bu yönde çalışmalar yapmaya, halkın yararına mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu zorlukları yeni yılda, iktidara yürürken Cumhuriyet Halk Partisi ile aşacağız. Bu düşüncelerle tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutlar, barış, huzur, sağlık, bolluk ve güzellikler temenni ederim” dedi.
Haber: Ali GEZER

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