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AŞILAMA KÖYLERDE TÜM HIZIYLA

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre Sağlık Müdürlüğü ekipleri hemen her gün bir – iki köye giderek aşılamaları sürdürüyorlar.
Devamlı olarak köy muhtarlıklarıyla temas halinde olan sağlık müdürlüğü ekipleri köy muhtarlarını arayarak köylerin sağlık durumunu takip ediyor ve muhtarlardan gelecek olan bilgilere göre en süratli biçimde köylere giderek aşılamalarını sürdürüyorlar.Haber: Recep YÜZÜAK

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