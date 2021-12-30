GELİBOLU PİRİ REİS MYO’DA BAĞIMLILIK SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulunda dün Psikolog Adnan Kökpınar tarafından öğrencilere ve öğretmenlere bağımlılık hakkında seminer düzenlendi.Psikolog Adnan Kökpınar’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde gençlere sigaraş alkol ve madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi.,Hemşire Hanife Yumak ise cinsel sağlık eğitimi konularına değinerelk gençlere önemli bilgiler aktardı,

Yaklaşık bir saat süren seminerde gençlere ve eğitimcilere önemli bilgiler aktarıldı.

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Müdürü ve öğretim görevlileri semineri veren Psikolog Adnan Kökpınar ve Hemşire Hanife Yumak’a teşekkür ettiler .Haber:Seda LİMAN ZENGİN