26 KASIM İLKOKULU HAFİF DÜZEY OTİZM ENGELLİLER ÖZEL EĞİTİM SINIFI AÇILIŞI YAPILDI

Tohum Otizm Vakfı tarafından; malzeme, materyal ve donanım desteği sağlanarak yeniden düzenlenen, 26 Kasım İlkokulu Hafif Düzey Otizm Engelliler Özel Eğitim Sınıfı’nın açılışı, Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bilal Bilen, okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

Kaymakam Bekir Abacı açılış töreninde yaptığı konuşmasında; “Otizmli çocuklarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Onların sosyal hayatta yer alabilmeleri, kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmeleri ve özellikle otizmli çocuklarımızın en iyi eğitimi alması önemli hedeflerimizdendir. Otizmin bugün için bilinen tek tedavisi özel eğitimdir. Özel eğitim sınıflarımız, özel çocuklarımızın topluma kazandırılmasında ve onların eğitimlerini en iyi şekilde almalarında büyük önem taşımaktadır. Devletimiz, engellilerin eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri, bakım ve sosyal güvenliğe ilişkin sorunlarının çözümünde gücünü her daim hissettirerek, duyarlılık ve farkındalık oluşturma yolunda ilerlemeye devam edecektir.” ifadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER