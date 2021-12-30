SANAYİ SİTESİ ÇIKIŞINA KÖPRÜ İHALESİ TAMAMLANDI

Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi ve AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Serhad Sürücü Sanayi Sitesi’nin arka çıkışında yapılması planlanan yeni köprünün ihalesinin tamamlanmasının üzerine müteahhit firmaya yer teslimini yapmak adına incelemede bulunarak esnafa ve Sanayi Sitesi Başkanı Altunay’a müjdeyi bildirdi.

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü yaptığı açıklamada ; “Gelibolu Sanayi Sitesinin arka çıkışında yapılması planlanan yeni köprünün ihalesi tamamlanarak müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı.

Mevcut köprünün dar kalması, trafikte tehlike arz etmesi sebebiyle yapılacak olan köprünün müjdesini Sanayi Başkanı Tamer Altunay’a ve esnafımıza verdik.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Ali GEZER