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KAYMAKAM BEKİR ABACI’DAN GAZİ AİLESİNE ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Turhan Korkar ve eşini ziyaret etti.
Gazi Turhan Korkar ve eşi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı, gazilerimizin kıymetli ve özel olduklarını her daim yanlarında olduklarını belirtti.
Korkar ailesi Kaymakam Bekir Abacı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.
Ziyaretlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber: Ali GEZER

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