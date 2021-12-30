Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak’ın Yeni Yıl Mesajı

Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak , 2021 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve hedeflerle 2022 yılına giriyoruz. Yeni yılımızın Evreşemize , Ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

AK Parti Belediyeciliği olarak yeni yılımızda da Evreşemiz için hizmet etmek birinci görevimiz olacak ve hizmet maratonumuz hız kesmeden devam edecektir. Bu anlamda en büyük gayemiz sevgi ve hoşgörü ile herkesin gıpta ettiği beldemizi her alanda daha mutlu insanların yaşadığı bir yer haline gelmesini sağlamaktır. Evreşemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve daha konforlu bir belde olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının; barışın, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberliğin pekiştiği, ümitlerin ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olması dileğiyle, yeni yılın Evreşemize ve ülkemize, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN