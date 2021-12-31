KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN YENİ YIL MESAJI

Sevinçleri, hüzünleri ve ümitleriyle 2021 yılını geride bırakarak sağlık, huzur ve mutluluk dolu olmasını arzu ettiğimiz 2022 yılını sizlerle birlikte karşılamaktan büyük bir sevinç duymaktayım.

Tüm dünyayı, ülkemizi, milletimizi üzüntüye boğan, bizleri derinden etkileyen olumsuzlukların, özellikle tüm insanlığı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının, umutla gireceğimiz 2022 yılında bitmesi, tüm dünyada sevgi, barış, dostluk ve hoşgörünün egemen olması, doğal afetler, kazalar ve benzeri olaylarla karşı karşıya kalınmaması en büyük dileğimdir.

2022 yılında başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve her alanda daha ileri seviyeye ulaşması yönünde siz değerli vatandaşlarımızın her zaman yanımızda hissettiğimiz destekleriyle gayret ve çalışmalarımıza artan bir şevk ve heyecanla devam edeceğiz.

Milletimize, Devletimize, geleceğimize ve kendimize duyduğumuz güven, bütün zorlukları aşmaya yetecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle İlçemizde çalışan kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, basın mensuplarının ve halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim.

Haber: Hilal GEZER