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KAYMAKAM BEKİR ABACI HALK EĞİTİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.
Halk Eğitim Merkezi müdürü ve öğretmenleri ile bir araya gelen Kaymakam Halk Eğitim Merkezinin işleyişi ile mevcut kurslar hakkında bilgi aldı. Ardından mevcut kursları ziyaret eden Kaymakam Abacı kursiyerlerle bir süre sohbet ederek başarılar diledi.Haber: Ali GEZER
Kaymakam Abacı’ya , İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca eşlik etti.

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