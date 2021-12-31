“ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTEMİZ, ŞEHRİMİZLE BİRLİKTE MARKA DEĞERİNİ ARTIYOR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gazi Meclis’te Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ı misafir etti.Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan; “Üniversiteleri, bulundukları şehirlerin markalaşma sürecine etki eden en önemli sacayaklarından biri olarak görüyoruz. Bu anlamda gözbebeğimiz Çanakkale’mize yapılan yatırımlar ve getirilen hizmetler kadar Üniversitemizin gelişmesi, tercih edilme konusunda üst sıralara çıkması ve Türkiye’deki büyük üniversitelerle hem akademik hem de proje başarıları anlamında yarışması oldukça kıymetli. Yine Çanakkale’mizin parlayan yıldızlarından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası konferanslarla son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor.

Rektör Bey’le bir araya gelerek gerek Üniversitemiz gerekse Çanakkale’miz ile ilgili yeni projeler konusunda istişarelerde bulunduk. Ayrıca ziyarette kamuoyunun Rektör Bey’den ve üniversite yönetiminden beklentilerini ifade ettik. Üniversitemizin yeni açılan bölümleriyle, hayata geçirdiği projelerle Türkiye’de en çok tercih edilen üniversiteler sıralamasında daha da yukarılara çıkacağına inanıyoruz. Bizler de Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale’mize, hemşehrilerimize ve gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.