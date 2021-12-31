VAKA SAYILARI ARTTI,TEDBİRLER GERİ DÖNDÜ!

Çanakkale Valiliği, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile bir takım tedbirler aldı.Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda? salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Vaka sayılarındaki artış hızı sebebiyle yapılan değerlendirme sonucunda;

1.Kamu ve özel kurum/kuruluşlar, eğitim kurumları ile restoran, kafe, otel, tiyatro, sinema, konser salonları, alışveriş merkezleri vb. yerlerde ve tüm toplu etkinliklerin yapıldığı alanlarda Covid-19 pandemisi virüsünün yayılım hızının düşürülmesi amacıyla maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması hususunda kurum kuruluş yetkililerince gerekli tedbirlerin alınmasına ve vatandaşlarca azami hassasiyet göstermelerine,

2.Yürürlükte olan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda alınması gereken tüm tedbirlerin uygulanmasına ve tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimlerin Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarca oluşturulan denetim ekipleri tarafından eksiksiz şekilde yerine getirilmesine.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri çerçevesinde ve yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda;

-Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

-Basın-yayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine,

-Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına. OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ” ifadelerine yer verildi.