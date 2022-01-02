KAYMAKAM BEKİR ABACI YILBAŞI GECESİ GÖREVLERİNİN BAŞINDA OLAN PERSONELİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı yılbaşı akşamı ilk olarak Bölge Trafik İstasyonu ve Jandarma Yol Kontrol Arama Noktasında görev yapan personelleri ziyaret ederek görevli personellerin yeni yılını kutladı.

Ardından İlçemiz Lise Kavşağında bulunan Polis Kontrol Noktasında görevlerinin başında olan polis memurlarını ziyaret eden Kaymakamımız, polis memurları ile bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek polis memurlarının yeni yılını kutladı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Abacı İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ile bir süre sohbet ederek, İlçemizde yılbaşının huzurlu bir şekilde geçirilmesi adına alınan tedbirleri değerlendirdiler. Akabinde İskele Meydanı ve Hamzakoy polis uygulama noktalarını ziyaret eden Kaymakam Abacı, yapılan uygulamalar hakkında gerekli bilgileri aldı ve polis memurlarının yeni yıllarını kutlayarak, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yılbaşı gecesi Gelibolu Devlet Hastanesi’nde görevlerinin başında bulunan sağlık personeli de unutmayan Kaymakam Abacı, Gelibolu Devlet Hastanesi acil servisinde büyük bir özveri ile çalışmalarına devam eden sağlıkçılarımızın yeni yılını kutladı ve kendilerine teşekkür etti.

Son olarak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Abacı görevleri başında bulunan jandarma personeline teşekkür etti ve İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir ile bir araya gelerek yılbaşı tedbirlerini değerlendirdiler.

İlçemizde yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Kaymakam Abacı“ 2022 yılının sağlık, mutluluk, huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum.” dedi. Haber: Ali GEZER