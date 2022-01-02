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JANDARMA YILBAŞINDA DA KUŞ UÇURTMADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Jandarması’nın gece, gündüz yaptığı denetimler gibi Evreşe Beldesindeki Jandarma’da  gece, gündüz görevde özellikle, alkollü sürücülerle sigortasız ve fenni muayenesiz araçları yılbaşında da denetleyen Evreşe Trafik TİM’’i ilçemize giriş yapan araç sürücülerini denetleyerek güvenlik önlemlerini aldılar.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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