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Hamzakoy Sahilinde Yılın ilk Günü Güzel Havayı Yaşadılar

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bölgemizin dört bir yanında soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan ilçemiz 2022 yılının ilk günü sabah saatlerinde sessizlik hakimken, öğleden sonra ılık havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ailece ,Hamzakoy Sahilinde yılın ilk gününü değerlendirdiler.
Kimi sahil yollarında yürüyüş yaparak kimileri çocuklarıyla eğlenerek, kafelerde oturarak değerlendirdi yeni yılın ilk gününü.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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