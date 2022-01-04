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COVID’ E YAKALANAN ÖĞRETMENİMİZİ KAYBETTİK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Milli Eğitim camiasında görev yapan genç öğretmenimiz Sedef Koç Kovidten yaşamını yitirdi.
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olan ve Atatürk Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmenimiz Sedef Koç, beş gündür Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde beş gündür sürdürdüğü mücadeleyi kaybederek dün memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi.Eşi de Gelibolu Anadolu Lisesi’nde Tarih Öğretmeni olan Sedef öğretmenin cenazesine öğretmenleri temsilen okul arkadaşları ve Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca da katıldılar.
Merhum öğretmenimize tanrıdan rahmet kederli ailesine ve Milli Eğitim camiasına baş sağlığı diliyoruz.
Büyük Zafer

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