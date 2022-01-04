KAYMAKAM YENİ MÜDÜR ATADI.!

İlçemize yeni atanan Kaymakam Bekir Abacı göreve başladıktan sonra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olan hemşehrisi Hasan Topal’ı, kaymakamlığa “Özel Kalem Müdürü” olarak atadığı bildirildi.

Vatandaşlar, eskiden olduğu gibi artık kimse kaymakamı direk arayamadığı gibi, kaymakamla da neyi konuşacağını ona söylemek zorunda kalıyor dediler.

“Artık vatandaşında kaymakama ulaşması, eski kaymakamlara da vali beye de ulaşmak kadar bile kolay değil diyorlar..!

Gazetemizi arayan bir vatandaş, “Kaymakam Cumhurbaşkanımızın ilçedeki vekilidir.Ona ulaşmakla derdimizi direk kasabadaki vekiline anlatıyorduk.Şimdi, vatandaşta cumhurun vekilinin arasına birde sorgu memuru kondu diyorlar.

YARIN HANGİ KÖY CAMİLERİNDE İMAMLAR GÖREVE GİTMİYOR.?