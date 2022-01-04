BİR ZAM DA GESTAŞ’TAN!

Deniz ulaşımında, Çanakkale’de kilit rol oynayan GESTAŞ’ta ücret tarifelerinde zamma gitti. Tepeden tırnağa gelen zamlara, deniz ulaşımı da dahil olurken, ücret tarifeleri yeniden düzenlendi ve 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle uygulamaya konuldu. Zamlı tarifeye bakanlar en büyük şoku Geyikli-Bozcaada hattında yaşadılar.Deniz ulaşımında adalar ve boğaz hatları ile kilit rol oynayan GESTAŞ’ta, zam dalgasına dahil oldu. Yılbaşı ile tepeden tırnağa birçok tüketim kalemine zam gelirken, GESTAŞ’ın ücret tarifesi de değişti. Değişen tarifeye göre bir otomobilin boğazdan geçişi 100 TL’ye yaklaştı.

Çanakkale-Eceabat hattında Yolcu 6.50 TL, Günübirlik otomobil ücreti 107 TL, Otomobil ücreti 95 TL, Otobüs 310 TL, 250 cc üzeri motosiklet 25 TL, (8-19) Kişilik minibüs 107 TL ve kamyon geçiş ücreti 160 TL olarak belirlendi.

Çanakkale-Kilitbahir hattında ise Yolcu 5 TL, Otomobil 85 TL, Günübirlik Otomobil 95 TL, (8-18) Kişilik minibüs 107 TL, 250 cc üzeri motosiklet 21 TL oldu.

BOZCAADA HATTINDA OTOMOBİL 190 TL

En büyük şoku ise vatandaşlar adalar hattında yaşadılar. Yazın Geyikli-Bozcaada hattından aracı ile geçmek isteyen vatandaş artık iki defa düşünür hale gelecek. Yeni tarifeye göre Geyikli-Bozcaada hattında Otomobil 190 TL olurken, Yolcu 18 TL, (8-18) kişilik Minibüs 245 TL, kamyon 415 TL ve otobüs ise rekor bir ücret olan 720 TL’ye geçiş sağlayacak.

GÖKÇEADA-KABATEPE HATTINDA DA FİYATLAR CEP YAKACAK

Kabatepe-Gökçeada hattında Yolcu 9 TL, otomobil 100 TL, 250 cc üzeri motosiklet 44 TL, (8-18) Minibüs 117 TL, Kamyon 260 TL, Otobüs 345 TL ücret tarifesi uygulaması dikkat çekti.