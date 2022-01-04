AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan AK Parti İstanbul teşkilatlarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı’nın düzenlediği Teşkilat Akademisi Eğitim Programında AK Parti İstanbul teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Programda “Teşkilatın El Kitabı” üzerine konuşmasını gerçekleştiren Turan, “Çanakkale ve İstanbul; ciltlere sığmayacak kadar şanlı tarihlere sahip, adeta medeniyetimizin kalbi, ecdadın emaneti iki kadim şehrimizdir. Çanakkale ile İstanbul tarihin kardeş kıldığı iki şehir aynı zamanda. Çanakkale’de doğdum, İstanbul’da büyüdüm. Şimdi de İstanbul’daki siyasi tecrübemizle Çanakkale’de hizmet ediyoruz. İçinden deniz geçen sadece iki şehir var, biri Çanakkale ve diğeri İstanbul. Bu iki kardeş şehre hizmet etmiş olmanın gururunu yaşıyorum.

AK Parti; kökü mazide, hedefleri atiye uzanan, millete hizmeti esas alan bir dava hareketidir. AK Parti’nin gücü millet, anahtarı teşkilatlarıdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde hiç kuşkusuz tarihi adımlar attı. Teşkilatımızla birlikte sorumluluklarımız büyük. Başarılarla dolu 20 yıl geride kaldı. Şimdi önümüzdeki yeni 20 yılın dilini hep birlikte inşa edip tarihi adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Sandıkla büyüyen, milletten kopmayan bir hareketiz. Milletle aramızdaki bağı güçlendirmeye devam etmek, tüm milletimizin gönlüne dokunmak, bu süreçte de önceliklerimiz olmalı. Bugün ‘Unutma! Bu Hikâyenin Kahramanı Sensin!’ sloganımız her bir teşkilat mensubumuza önemli bir mesaj. Programda emeği geçen ve katılım gösteren tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.