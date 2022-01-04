Tohum Otizm Vakfı Sınıf Donanımı Projesi Kapsamında 130. Özel Eğitim Sınıfı Çanakkale’de Açıldı

Garanti BBVA Yatırım desteği ile otizmli çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak özel eğitim materyalleri ile donatılan sınıfın açılışı gerçekleşti. Tohum Otizm Vakfı tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, tek çareleri olan eğitime ulaşmalarını sağlamak, çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik gereksinimlerini karşılamak ve ihtiyacı olan devlet okullarına materyal desteği sunmak amacıyla yürütülen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında materyal donatılan 130. özel eğitim sınıf açılışı Çanakkale’de Garanti BBVA Yatırım desteğiyle 26 Kasım İlkokulu’nda gerçekleşti.

Haber : Caner AKŞİT