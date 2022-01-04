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Denetimler Aralıksız Sürüyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında artan vaka sayılarına dikkat çekip Salı Pazarında HES Kodu sorgulaması yaparak, vatandaşlara ve esnaflarına maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konularında uyardılar.Zabıta Ekipleri dün kurulan salı pazarında satış yapan pazarcı esnafının koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandıktan sonra pazar yerlerine girişlerine izin verildi.Zabıta Müdürlüğü Ekipleri gün boyunca pazar yeri içerisinde vatandaşlara ve satıcılara uyarılarda bulundu. Pazar yerinde sık sık yapılan anonslarla vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları hatırlatıldı. Haber: Ali GEZER 

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