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Müftü Efendinin , Bunlardan Haberi Var mı.?

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Atatürk’ü sevenlere, “Atatürk’ün İtleri (!)” diyen imamla ilgili yazdığımız yazıdan sonra mahalle kabadayısı uslübuyla bize saldırmaya yeltenen Müftü Efendinin daha sonra yazdığımız “Sabah Namazında Açılmayan Camiler .! “ haberimize sus, pus olan Efendi Müftüye şimdi yeni bir soru daha soruyoruz.
Köylerde imamların namaz kıldırmadığı kaç cami var?, Kapıları açık ezanları otomatik şehirden okunan bazı köy camilerinde imamlar neden vakitlerinde camide olmazlar .? Böyle kaç imam var? Bu konuda müftü efendi bilgi sahibi midir? Hiç soruşturma yapmış mıdır? Namaz vakitlerinde köylerindeki camide bulunması gereken kaç imam mezarlıkta cenaze beklemektedir.Bu konuda bir bilgi sahibi midir?
Sümmü Haşaaa ! Bizim dinimizle zorumuz yok.bazı adamların dedikleri gibi dinden rahatsız olanlar imama çatarmış. Bizim zorumuz herkesin işini dürüst yapması görevini layıkıyla yapmasıdır.Bu da böyle biline sus, pusla bu işler yürümez.Hadi kolay gelsin..Haber: Recep YÜZÜAK

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