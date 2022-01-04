Risk Arttıkça Tedirginlikte Artıyor

100 bin nüfusa göre en fazla vakaya sahip olan il konumunda bulunan bölgemizde , koronavirüs salgını dolayısıyla sınıflar birer birer kapanmaya devam ediyor. İlçemizde Öğretmen Sedef Koç covid dolayısıyla hayatını kaybetti. Birçok pozitif vaka durumunun yaşandığı ilçemizde ve bölgemizde öğrenciler, veliler, öğretmenler tedirgin.

Eğitim İş, Türk Eğitim Sen ve Eğitim Sen Şube Başkanları “Böyle giderse zaten açık sınıf kalmayacak. Sınıflar covid dolayısıyla tamamen kapanacaklar” yorumu yaptılar. Haber: Seda LİMAN ZENGİN