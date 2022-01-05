İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk’ten Gelibolu Devlet Hastanesine Ziyaret

İlçe ziyaretlerine devam eden İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Eceabat Aile Sağlığı merkezi, Eceabat ve Gelibolu Devlet Hastanelerine ziyarette bulundu. Ziyarette; Kamu Hizmetleri Başkan Yrd. Uzm. Dr. Yavuz Adanur da yer aldı. Baştürk, yetkililerden sunulan hizmetlerin güncel durumu hakkında bilgi aldı. İncelemelerde bulunarak hızla devam eden Covid-19 aşılama çalışmalarını ve hatırlatma dozu HATIRLATMA dozlarının uygulanma sürecini yerinde değerlendirdi.

Ziyaretinde personeli ile sohbet eden İl Sağlık Müdürü, personelin dilek ve taleplerini dinledi. Pandemi ve aşılama sürecinde bütün merkezlerimizde ve sahada görev yapan sağlık çalışanlarına gösterdikleri özveri ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Vatandaşlarla sohbet eden Baştürk, Maske Mesafe ve Hijyen kurallarına uyulması ve Aşı zamanı gelen vatandaşların vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmaları ve henüz eksik dozlarını yaptırmayan vatandaşların da tüm sağlık kuruluşlarımızda, mobil ekiplerle birçok noktada yerinde devam aşılama hizmetlerinden faydalanmalarını belirterek, aşılarını olmaya davet etti. Vatandaşların sağlık hizmetleri ve benzeri konulardaki istek ve taleplerini de dinledi, kendilerine teşekkür etti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN