2022 Salon Milli Takım Seçme Yarışması Aday Kadrosu

2022 Salon Milli Takım Seçme Yarışması Aday Kadrosunun belirleneceği 2022 Salon Federasyon Kupası Samsun ilkadım Okçuluk Tesislerinde devam etmektedir. Dün gerçekleştirilen sıralama atışlarının sonucuna göre aday sporcuların sıralaması ekli dosyadaki şekilde güncellendi.. Bugün ve Cuma günü yapılacak olan bireysel eleme ve final atışları sonrasında nihai sıralama belirlenecek ve ilk 16 sırada yer alacak olan sporcular 08 – 09 Ocak 2022 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek olan 2022 Salon Milli Takım Seçme Yarışmasına katılma hakkı kazanacaklardır.

Haber: Caner AKŞİT