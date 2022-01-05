Son Tarihi 14.01.2022

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının, kısırlaştırılarak 14 Ocak’a kadar kayıt altına alınması gerekiyor.Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerini veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası getirdi.

Yasa uyarınca 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL’ye yükselecek ve yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

Tehlikeli köpek ırkları için yeni dönem: Çip yoksa sokak da bakımı da yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı ise aralık ayında çıkarttığı genelgeyle yasaklı köpek ırklarına American Staffordshire Terrier ve American Bully’i de ekledi.

Yasaklı türler olarak bilinen bu 6 köpek ırkı, 14 Ocak’a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak.

Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak. Söz konusu bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahipleri hakkında 2021 yılı için 30 bin TL idari para cezası uygulanacak.

“Tasmasız, kısırlaştırma olmadan hiçbir şekilde sokağa çıkartamayacaklar”

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Hayvanları Koruma Kanunu’nda yasaklı ve tehlike arz eden türlerle ilgili önemli değişikler yapıldığını, sonraki süreçte sokak hayvanları ile güçten düşmüş hayvanlarla ilgili yeni kararlar alındığını hatırlattı.

Ulu, yasaklı ve tehlike arz eden Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa türlerinin ülkeye girişinin, reklamının, hediye edilmesinin kanun kapsamında yasaklandığını, buna aykırı hareket edenler hakkında 2021’de 11 bin TL, 2022’de 14 bin 982 TL para cezası uygulanacağını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığının bu ay içinde kanunun nasıl uygulanacağına ilişkin bir genelge yayınladığını anımsatan Ulu, yasaklı bu dört türe American Staffordshire Terrier ve American Bully türlerinin de eklendiğini söyledi.Haber: Ali GEZER