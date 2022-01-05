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KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN AİLE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, İlçemiz Alaeddin Mahallesinde ikamet eden Sebahat Şimşek’i ziyaret etti. Kaymakam Abacı Sebahat Şimşek ile bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Abacı , ardından Camiikebir Mahallesinde ikamet eden ve çıkan yangın sonucu evi hasar gören Savaş Gülercan’ı ziyaret etti. Savaş Gülercan’ın istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Abacı kendilerine maddi, manevi her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.
Şimşek ve Gülercan aileleri, Kaymakam Bekir Abacı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.
Ziyaretlerde Kaymakam Abacı’ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti.
Haber: Hilal GEZER

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