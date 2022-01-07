2022 YILI İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

2022 Yılının ilk meclis toplantısı saygı duruşu ve yoklama ile başladı.,

Gündemin ilk maddesi Denetim Komisyon 5 kişilik üye seçiminin belirlenmesiydi.

Denetim Komisyon Raporuna Kemal Tarım, Mustafa Çoban, Koray Akkuş, Engin Balcı ve Recep Omaç oy birliği ile seçildi.

Ardından Sosyal Yardınlaşma Derneği Komisyon Üyeliğinin seçimi yapıldı.Sosyal Yardınlaşma Derneği Komisyonuna

CHP Grubu adına Sercan Başoğul ve Arif Çan önerilerek, oy birliği ile kabul edildi.

Sözleşmeli Personel çalıştırılması gündemin 3. maddesindeydi.

Belediye tam zamanlı çalıştırılacak personelerin aylık net ücretlerin belirlenmesi meclis tarafından oy birliği ile kabvul edildi.

Gündemin 4. maddesi meclis meclis huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesiydi.5393 sayılı belediye kanunun 32. maddesi

gereğince belediye meclis başkanı ve üyelerine 2022 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katılacakları

her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 3/1 ini geçmemek

üzere ödenecek huzur hakları meclis tarafından görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5.maddesi Plan Bütçe Komisyon raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Gelibolu Kent

Konseyi ile ilgili yasalarının Gelibolu Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarih ve 114 sayılı

kararı ile plan bütçe komisyonuna havale edilen Gelibolu Kent Konseyi bütçesi Plan Bütçe

Komisyonu 21.12.2021 tarihinde toplanarak 06.12.2021 tarih ve 114 sayılı meclis kararı ile

komisyona havale edilen Kent Konseyi bütçesi düzenlendi.

04.11.2021 tarih ve 100 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 2022-2023 ve 2024 çoklu

yılı bütçesinden ayrılan başkanlık bütçesine Gelibolu Kent Konseyi 25.06.2021 tarih yazısına istinaden

5393 sayılı belediye kanunun 76.maddesi ve Kent Konseyi çalışma hükümlerinin 16/A1 maddesinin

gereğince Gelibolu Kent Konseyine 100 bin TL ödenek ayrılması ve bu ödeneğin Belediye Başkanlığı

bütçesi içerinden de 40 bin TL sinin diğer yasal giderlere, 60 bin TLsi dernek, birlik, kurum vb. bütçr

tertibatından kullanılması komisyonca uygun görülüp Belediye Meclisinin takdirine sunularak

oy birliği ile kabul edildi.

Plan Bütçe komisyon raporu gündemin 6. maddesi Zabıta yönetmeliği idi.Zabıta Müdürlüğü

29.10.2021 tarih ve 80460 sayılı Zabıta Yönetmeliği ilçemizde artan nüfus ve açılan iş yeri

sayısının artması ve çeşitliliği nedenlerden dolayı ihtiyaç düzenleyen belediye emir ve yasakları

yönetmeliğinin ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlediği ve uygulanan her hangi bir sıkıntıya neden olmayacağı

yönünden görüşme dört oturumda tamamlanmış 20.12.2021 tarihinde son oturumda belediye meclisinin

onayına sunulmasına uygun olarak karar verilmiştir.Bu madde kabulü meclisin oylarına sunulup, kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi içkili yer bölge tespit komisyon raporu ile ilgiliydi içkili yerin kapatılması

konusunda belirlenen yer İlçemiz Yazıcızade Mahallesi Şehit İsmail Türe Caddesi ve 57. Alay sokağında

içkili yerler bölgesinde çıkarılması konusu olarak meclise sunuldu.

Fakat raporunun detaylı yazılmadığından dolayı ruhsat iptal edilmemesinin mümkün olmadığı için

,oradaki mekan kazanılmış hakkından dolayı mevcut konumunun devam etmesi kararı alındı.

Gündemin 8. maddesi İmar Komisyon Raporunun Çanakkale Köprüsü bağlantı yolları isim

verilmesi talebi komisyonca incelenerek 1915 Çanakkale Köprüsü Ana Gişe binalarının

da bulunduğu Belediye Meclisi kalan otoyolun Gazi Mustafa Kemal ve Gelibolu Güneyli kavşağı arasında

kalan yola İnönü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi beş yıllık imar programının oy birliği ile kabul edilmesiydi.

10. madde ise derece ve ödüllerin belirlenmesi ile ilgili karar 2022 yılı festival, milli bayramlar

özel gün ve anma programları ile yapılan yarışmalarda alınan ödüller ve derecelerin belirlenmesi

oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından meclis toplantısında bir adet çöp kamyonu

ihtiyacının oluştuğu dile getirildi ve talebi oluşturuldu.

Belediye Başkanı Mıstafa Özaacar Belediye Hizmet Birimleri Alanı inşaatının başladığını, pandemiden

dolayı açılışın yapılmadığını bu hizmet birimlerinde Gelibolu Belediyesinin 1800 m2 lik alan

içerisinde Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler bölümünün

yer alacağı, Hizmet Birimleri inşaatının yaz sonunda bitireleceği müjdesini verirken açılış

törenini yaza bırakılacağını belirtti.

2022 yılının ilk meclis toplantısında alınan karararın Gelibolumuza hayırlı olmasını diledi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN