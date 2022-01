2009’DAN BERİ BIKTI BU MİLLET..-Yeri Geldikçe- Recep YÜZÜAK

İlçemizde kapalı pazar yeri kurulması için çalışmalara başlayan Belediye Başkanı Özacar

05/08/2009 günü 2.Kolordu Komutanlığına yazdığı yazıyla ilk çalışmaları başlattı.

Başkan Özacar ilçede daha müsayit bir yer bulamadıklarından dolayı (Gelecek 50 Yıla Göre Büyüklükte, otoparkları rahat yaz- kış dükkanları olan) Aleaddin Mahallesindeki pafta 8, parsel 21 deki maliye hazinesi adına kayıtlı olan Milli Savunma Bakanlığına tahsissli taşınmazın üstü kapalı pazar yeri yapılması için çalışmaları başlattı.

Her ne hikmetse, 2009’un 8.ayında MSB’ye gönderilen yazı 2016 yılına kadar geçen sürelerde birçok kez uzatılarak, geçiktirilerek, değer değişiklikleri istenilerek 2014 seçimlerine kadar hiç bir olumlu gelişme sağlanamadı.

2014 seçimlerinden sonra tekrar daha önce iptal edilen protokol çalışmalarının yeniden başlatılması Milli Savunma Bakanlığınca istenerek Gelibolu Belediyesi’ne 13 Aralık 2016’da bir yazı yazıldı.Belediye Başkanlığının 22 Şubat 2016, KKKomutanlığının 7 Nisan 2016, Milli Savunma Bakanlığı’nın 13 Nisan 2016 tarihli ve 13 Nisan 2016 ile Milli Savunma Bakanlığının 6 Aralık 2016 tarihli yazıları ile Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 22 Kasım 2016 tarihli yazıları yazarak 13 Aralık 2016’ya nihayet gelinebildi.

Bu yazıların sonunda 13 Aralık 2016 da önceki iptal edilen protokol çalışmalarının başlatılması istenerek Belediyeden yer karşılığı olarak KKKomutanlığının isteyeceği binaların yapılması şartı koşuldu.Ancak o zaman uygun görüleceği Belediyeye bildirildi.Yine Milli Emlak Müdürlüğü de kıymet takdirinin tekrar güncellenmesini istedi, ayrıca “ tahsis mi – emir mi” istendiği soruldu. (19/12/2016 da )

Gelibolu Belediyesi derhal 31 Aralık 2016 tarihli yazıyla: “ Gösterilen yerlerde yapılacak yapım ve onarımlarda birçok hukuki sorunlar yaşanacağı, zaman alacağı, büyük külfet olacağı ve her iki kurumun da sıkıntılar yaşayacağı anlaşılacağından komisyonca belirlenen ve üzerinde şu anda hiç bir yapı bulunmayan yerin 2.880.000 TL’ye Belediyeye verilmesi 189 Sayılı Kanunun 2.Madde C Fıkrası gereğince satışına muafakat verilmesi istendi.

Milli Savunma Bakanlığı 10 Nisan 2017’deki bir yazıyla Fikri Işık imzasıyla muafakat verilmesiyle paranın yatırılmasının uygun olacağını istedi:

23.01.2018’e gelinmiş oldu.Bu kez Gelibolu Kaymakamlığı Belediyeye bir yazı yazarak taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 30. maddesi uyarınca Gelibolu Belediye Başkanlığına satılmayacağını 06.02.2018’de bildiriverdi.

02 Mart 2018 günü Gelibolu Belediye Başkanlığı söz konusu parselin kapalı pazar yeri olarak kullanılmak üzere taahhütümüz doğrultusunda Belediye Başkanlığına satılmasını, taahhütümüzü yerine getirmezsek taşınmaza aynı şekilde geri iade edeceğinin hususunu bildirdi.

Derhal toplanan Belediye Meclisi 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre yeri askeri alandan çıkarıp , Kapalı Pazar Alanı yaptı ve meclisin oy birliği ile onaylayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne göndererek yerin rahicini de 3.572 .478 TL olarak tespit edildiğini bildirerek bu yazı .

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 17 Haziran 2019 günü gönderildi ve 3.572.478.50 TL nin satış bedelinin tamamının da iki yıl 8 taksitte ödenebileceğini bildirdiler.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 17 Haziran 2019’da 240. 254 sayılı yazısıyla Gelibolu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine bu yazıyı gönderdi.Bu yazıya da Belediye 4 ay sonra tekrar 1/10/2019’da 2942 sayılı yasanın 30. maddesi uyarınca Belediye Başkanı adına taksitlendirilmesini istedi.

05/08/2009 günü başlayan bu pazaryeri acaba o günden sonra 10 yılda bu kadar yol alabilmiş ve nihayet 01 Ekim 2019 tarihli Başkanvekili Kemal Tarım’ın yazısından sonra da olduğu yerde çakılıp kalmış.

Bu güne kadar kaç cm ya da kaç km yol alındı.Yahu Allah aşkına buraya kadar olan gelişmeleri bizim açıkladığımız gibi afedersiniz tarih tarih, gün gün bu millete açıklar mısınız..

Şu bizim koca kafamıza bir anlatır mısınız? Hadi hükümet yatırımları 2023 ‘e göre planladı, bıraktı da seçim için erteliyor diyorsunuz ya ..!

Belediye de Kapalı Pazar yerini 2024 seçimleri öncesine mi planlıyor.Yahu engelleniyorsanız söyleyin sizi kim engelliyor, neden engelliyor sizi de mi dış güçler engelliyor? Lütfen şu aşamada halkın sorduğu bizim de artık cevap veremez hale geldiğimiz şu Kapalı Pazar Yerini daha fazla uzatmadan, evelemeden, gevelemeden toplayın milleti bugünden sonra ne yapılacağını, ne kadar sürede yapılabileceğini anlatın be kardeşim.!

Hani iktidara gelirken hep dersiniz ya;

“BİZİ SEÇİN, HER AY YADA İKİ AYDA BİR HALK GÜNÜ YAPACAĞIZ ..!” denir ya vazgeçtik haftadan, aydan senede bir iki kez yapın da biz de kurtulalım millette ne olacağını anlasın.

Kalın Sağlıcakla…