04-07 Ocak 2022 tarihlerinde Samsun’da düzenlenen “2022 Salon Federasyon Kupası” okçuluk yarışmasında Eren KIRCA, Beren TAŞÇI ve Osman ÇAKAR‘dan oluşan makaralı yay genç erkek takımı bronz madalya alarak
3. oldular.İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir; “Sporcularımızı ve antrenörleri Aytaç AKDAĞ’ı tebrik eder, başarılar dileriz.” ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN
MAKARALI YAY GENÇ ERKEK TAKIMINDAN BRONZ MADALYA
04-07 Ocak 2022 tarihlerinde Samsun’da düzenlenen “2022 Salon Federasyon Kupası” okçuluk yarışmasında Eren KIRCA, Beren TAŞÇI ve Osman ÇAKAR‘dan oluşan makaralı yay genç erkek takımı bronz madalya alarak