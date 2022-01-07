Gelibolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Sosyal Hizmet Birimi” personeli, engelli yurttaşların ihtiyaçlarını karşıladılar.
Özacar, engelli yurttaşların yanlarında olarak, ekipmanlarının onarımını evlerinde gerçekleştirerek, yaşamlarını kolaylaştırmalarına katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.Haber: Ali GEZER
SOSYAL HİZMET BİRİMİ PERSONELLERİNDEN ENGELLİ VATANDAŞLARA DESTEK
Gelibolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Sosyal Hizmet Birimi” personeli, engelli yurttaşların ihtiyaçlarını karşıladılar.