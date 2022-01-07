GÜNCEL HABERLER 

SOSYAL HİZMET BİRİMİ PERSONELLERİNDEN ENGELLİ VATANDAŞLARA DESTEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Sosyal Hizmet Birimi” personeli, engelli yurttaşların ihtiyaçlarını karşıladılar.
Özacar, engelli yurttaşların yanlarında olarak, ekipmanlarının onarımını evlerinde gerçekleştirerek, yaşamlarını kolaylaştırmalarına katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Yolda Hata Yok Hata Şoförlerde

buyukzafer 0

29 Ekim Programında Değişiklik

buyukzafer 0

Namık Kemal Ortaokulu Öğrencilerinin Gözlemevi Ziyareti

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.