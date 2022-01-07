“ÇANAKKALE’MİZE 2022 YILINDA YENİ YATIRIMLAR GELECEK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM’de Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder’i misafir etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, “Çanakkale’mize daha önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da yatırımların gelmesi için çalışıyoruz. Şehrimiz genelinde doğal gaz, ulaşım, tarım, sanayi, kamu binalarının yenilenmesi gibi tüm alanlarda çalışmaların sürmesi önceliklerimizden olmaya devam edecek. İl Genel Meclis Başkanımız Nejat Önder ile görüşmemizde Çanakkale’de devam eden ve planlanan projeleri, yatırımları konuştuk. Şehrimizde örnek bir birliktelik göstererek hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Polemiklerden, sığ tartışmaların arasından sıyrılarak sadece hemşehrilerimizin emrindeyiz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte bizler de üzerimize düşeni yapmaktan geri durmuyoruz.” şeklinde konuştu.