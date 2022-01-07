Gelibolu Kadınları Kozalarından Çıkıyor

Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle SOGEP kapsamında;

26 köyde kadınlara ipek böcekçiliği eğitimleri verilecek.

Proje kapsamında ilçemize bağlı 26 köyde kadınlara ipek böcekciliği yetiştiriciliği ve yaş koza üretimi konularında eğitim verilecek kadınların mesleki vasıf kazanmaları ve bu yolla iperk böcekciliği sektöründe küçük aile işletmelerinde istihdam edilebilirliğin artması sağlanacak.

İlçemiz köylerinin büyük bir bölümünde yıllar öncesinde ipek böceği yetiştirilip koza üretimi yapıldığı bilinmektedir.

Proje ile hem atıl köy okullarının ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi hem de kadınlara yeni bir istihdam alanı oluşturulması adına, ilçemizin 26 köyünde kadınlara ipek böceği yetiştiriciliği eğitimleri verilecek ve atıl durumda olan 5 köy okulu tadilat yapılıp sonrasında kadınların ipek kozası üretim ve satışını yapabilecekleri bir merkeze dönüştürülecek.Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi adına hem Koza Kadın Kooperatifi kurulacak, hem de kadınlara verilecek ipekli dokuma eğitimleri ile kadınların sadece yaş koza üretimi değil aynı zamanda iplikli dokuma faaliyetlerine başlaması sağlanacaktır

.Haber: Caner AKŞİT