KÖYLERDE TEMİZLİK SINIFTA KALDI

Gelibolu Belediyesi’nden alınıp, Gelibolu Kaymakamlığına verilen köylerin çöplerini toplama işi maalesef son aylarda istenildiği gibi yapılamıyor.

Köylüler çöplerinin geçikmeli olarak alındığını söyleyerek Allah’tan havalar soğuk yazın da böyle devam ederse hastalıklara davetiye çıkar diyorlar.

Köylerdeki konteynerlarında yetersiz olduğunu söyleyen bazı muhtarlar çöplerin alınmasında meydana gelen geçikmelerden rahatsızlar.Son 1 aydır çöp toplama işinde aksaklıkların arttığına dikkat çeken köylü vatandaşlar da yeterli temizlik istiyoruz, çöplerimizin en az haftada iki kez alınmasını istiyoruz.”dediler. Haber: Recep YÜZÜAK