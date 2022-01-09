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YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde Cumartesi Günü yaşanan uzun süreli süren elektrik kesintileri vatandaşı isyan ettirdi.
Sosyal Medya hesaplarından elektrik kesintisiyle ilgili çeşitli yorumlar yapan vatandaşlar evlerinde bulunan elektrikli aletlerin , elektriğin aralıklarla gidip gelmesinden dolayı arızalanacağı konusunda endişe ettiler.
Yetkililer arızanın enerji nakil hatlarında sorun olduğunu bildirerek elektriğin ne zaman geleceği konusunda vatandaşı bilgilendirdiler.
Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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