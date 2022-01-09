YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ

İlçemizde Cumartesi Günü yaşanan uzun süreli süren elektrik kesintileri vatandaşı isyan ettirdi.

Sosyal Medya hesaplarından elektrik kesintisiyle ilgili çeşitli yorumlar yapan vatandaşlar evlerinde bulunan elektrikli aletlerin , elektriğin aralıklarla gidip gelmesinden dolayı arızalanacağı konusunda endişe ettiler.

Yetkililer arızanın enerji nakil hatlarında sorun olduğunu bildirerek elektriğin ne zaman geleceği konusunda vatandaşı bilgilendirdiler.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN