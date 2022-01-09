KAYMAKAM BEKİR ABACI KALEALTI VE ÇOKAL KÖYLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Kaymakam Bekir Abacı Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilen, Kalealtı Köyüne 400 metre beton kanal ile 300 metre beton hendek yapım işini yerinde inceledi.

Akabinde, Evreşe, Yülüce, Çokal, Tekirdağ il sınırı 17 km yoldaki bozulmalar yerinde incelendi.

İncelemelerinin ardından, Kalealtı ve Çokal Köylerinde köy halkı ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı, köy halkının istek ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında Kaymakam Abacı’ya, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünde görevli İnşaat Mühendisi Bilsay Gönülaçay ve Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mesut Çelik eşlik etti.Haber: Ali GEZER