İŞSEVER GÜVEN TAZELEDİ

İlçemizde 9 Ocak Pazar günü yapılan Şoförler Odası Genel Kurulnda tek adayın Ömür İşsever’in gösterilmesiyle Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu’nda, mevcut başkan Ömür İşsever yeniden göreve seçilerek, güven tazeledi. İlçe Milli Eğitim Konferans Salonu’nda gerçekleşen Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Divan seçiminin ardından yönetim kurulu ibra edildi.130 üyenin oy kullandığı Genel Kurul Toplantısında Ömür İşsever yeniden başkan seçildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN