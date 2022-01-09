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CHP İlçe Başkanı Parlak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanı Parlak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Parlak, yayınladığı mesajında; “10 Ocak 1961 günü çalışan gazetecilerinin 212 sayılı yasa ile çalışan haklarının elde edildiği gündür.Basın emekçileri tarih boyunca ülkemizde çok önemli görevler yapmıştır.Özellikle milli
mücadele yıllarında Anadolu basını mücadelerin ateşini yakan, Cumhuriyetin ilkelerini halka anlatan,mücadelenin tüm yurtta geşilmelerini zor şartlar altında halkın haber alma ve bilgilendirilme görevini yaparak can siperhane görev yapan, savaşta, depremde, sel felaketinde, salgında, bayramlarda, düğünlerde, hayatın her alanında görev yapan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım.”ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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