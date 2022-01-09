MHP İlçe Başkanı Büyükzöngür 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyünzöngür 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Eyüp Büyünzöngür yayınladığı mesajında; “Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşların en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.

Bu duygu ve düğşüncelerle, başta Gelibolumuzun sosyal, kültürel, ekonomikgelişmesi ve kalkınmasını gündeme taşıdıkları konularla büyük katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diler

ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anar tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılar sunarım.”ifadelerine yer verdi.Haber: Hilal GEZER