GELIBOLU DOST PATİLER DERNEĞI ÜYELERİ VE HAYVANSEVERLER GELIBOLU BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞI ( GEÇİCİ HAYVAN BAKIM EVI ) ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Dost Patiler Derneği başkanı Yasemin Çat burada yaptığı konuşmada şunları söyledi ;

“ Değerli hayvan hakları savunucuları,Son günlerde bildiğiniz gibi birçok il ve ilçede gerek belediyeler gerekse vicdansız insanlar tarafından sahipli sahipsiz demeksizin sokak köpekleri toplatılıyor veya zehirleniyor .

Her ne kadar Gelibolu’muzda böyle vakalar yaşamasak da gezegenimizde yaşayan tüm canlıların yaşam hakkını savunmak için burada ve tüm yurtta aynı anda toplanmış bulunuyoruz.

Sokaklardan, kulübelerinden toplanan köpekler zaten ölüm kampından farkı olmayan barınaklara kapatılıyor ya da açlığa mahkum edilerek ıssız ormanlara dağlara atılıyor.

Biz hayvanseverler buna izin vermeyeceğiz, onlar bize emanet, kimsesiz canların yaşam haklarını kimsenin keyfine bırakmayacağız.

Onları sonuna kadar savunacağız!!

Sokak hayvanlarının üzerinden kirli ellerinizi çekin, vicdanlarınızın sesini dinleyin!! “

Biz de , Gelibolu Düşünce Platformu olarak sokak hayvanlarına dokunmayın tam tersine sokak hayvanlarına sahip çıkın diyoruz ..”ifadelerini kullandı.

Haber: Caner AKŞİT