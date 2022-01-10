“10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle ortak bir kutlama mesajı yayımladı: “Teknolojinin hızla gelişmesi, bilgiye ivedi bir şekilde ulaşılması, haberlerin hızlıca yayılması ile birlikte günümüz gazetecilik mesleği de bu değişimden etkilenmiştir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında basın mensuplarının kamu yararı gözeterek doğru ve eksiksiz olarak kamuoyunu bilgilendirme adına yaptıkları haberler oldukça önemli. Ulusal ölçekte olduğu gibi, Çanakkale’deki basın mensubu arkadaşlarımız da Çanakkale’mizin tanıtılması,sorunlarının duyurulması ve hemşehrilerimizin sesi olunması anlamında misyon üstleniyorlar. Bu duygularla Çanakkale’de görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızın, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor; çalışmalarında başarılar diliyoruz.”