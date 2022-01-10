GÜNCEL HABERLER 

GELİBOLUSPOR KEŞANSPOR İLE OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

GELİBOLUSPOR: 2 – KEŞANSPOR: 1
Geliboluspor: Gökay Şarlak – Latif Mat (İbrahim), Muhittin Aydoğan, Hakan Kopuzca, Rıdvan Poyraz (Oğuz Egemen) – Eray Süngü, Gürbüz Akyer, Berke Seven (Muratcan Kartal) – Emre Terzi, Mert Aydoğan, Emirkan Göbekli
GOLLER: Muhittin Aydoğan (Dk. 20), Selahattin Üstünkol (Dk.65), Emirkan Göbekli (Dk.80)
İkinci devre maçlarına hazırlanan Geliboluspor hazırlık karşılaşmasında komşu ilçemiz Keşanspor’u (2-1) yendi.
İlk devresi (1-0) biten maçta gollerimizi Muhittin Aydoğan ve Emirkan Göbekli attılar. Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

“ŞEHİTLERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ RAHMETLE VE SAYGIYLA YAD EDİYORUZ”

buyukzafer 0

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca’nın Öğretmenler Günü Mesajı

buyukzafer 0

Kokoreç -Midye ve Balık Evi Açıldı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.