GELİBOLUSPOR: 2 – KEŞANSPOR: 1
Geliboluspor: Gökay Şarlak – Latif Mat (İbrahim), Muhittin Aydoğan, Hakan Kopuzca, Rıdvan Poyraz (Oğuz Egemen) – Eray Süngü, Gürbüz Akyer, Berke Seven (Muratcan Kartal) – Emre Terzi, Mert Aydoğan, Emirkan Göbekli
GOLLER: Muhittin Aydoğan (Dk. 20), Selahattin Üstünkol (Dk.65), Emirkan Göbekli (Dk.80)
İkinci devre maçlarına hazırlanan Geliboluspor hazırlık karşılaşmasında komşu ilçemiz Keşanspor’u (2-1) yendi.
İlk devresi (1-0) biten maçta gollerimizi Muhittin Aydoğan ve Emirkan Göbekli attılar. Haber: Ali GEZER
GELİBOLUSPOR KEŞANSPOR İLE OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI
GELİBOLUSPOR: 2 – KEŞANSPOR: 1