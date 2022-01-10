GÜVEN TAZELEYEN İŞSEVER’E BAŞKAN ÖZACAR’DAN TEBRİK

Başkan Özacar, Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın genel kuruluna katılarak seçime tek aday olarak giren ve üçüncü dönem için güven oyu alan Ömür İşsever’i tebrik etti. Genel kurulun şoför camiasına hayırlı olmasını diledi.

GELİBOLU ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI İŞSEVER’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Gelibolu Şoförler Odası Başkanı İşsever kongre sonrası katılımcılara teşekkür etti.İşsever;

“Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Genel kurulumuzda güven tazeledik. Genel Kurulumuza katılan Belediye Başkanımız Mustafa Özacar’a, Siyasi partilerimizin çok değerli Başkan ve Yöneticilerine, Gelibolu Esnaf Odası Başkanımız Ahmet Nalbant’a, Çevre ilçelerimizden gelen Oda Başkan ve yöneticilerine, seçime katılan Üyelerime çok teşekkür ederim.” İfadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT