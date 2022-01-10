“10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN”

Ak Parti İl Başkanı Naim Makas 10 Ocak Gazeteciler günü ile ilgili mesaj yayınladı. Makas mesajında; “Vatandaşlarımızın haber alma ihtiyacını ve doğru bilgiye ulaşmasında gece gündüz demeden çoğu zaman zor şartlar altında görevlerini icra eden gazetecilerimiz, sağlıklı bir kamuoyu oluşmasında önemli bir vazife üstlenmektedir.

Gerçeği ortaya çıkarmak konusunda büyük emek harcayan basın mensuplarımız, toplumsal bir görev üstlenerek, demokrasimizin güçlenmesinde her daim katkıda bulunmaktadır.

Teknolojinin gelişmesiyle bilginin dağılma hızının inanılmaz bir hal aldığı günümüzde, basın ve medyanın önemi daha da fazla ortaya çıkmıştır.

Objektif görev anlayışıyla her zaman yol gösterici olan gazetecilerimiz, halkımızın sesi olmuşlardır.

Bu duygu ve düşüncelerle fedakarca görevlerini yerine tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, görevleri başında vefat eden gazetecilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”ifadelerine yer verdi.