İLÇE SALGIN DENETİM MERKEZİ (İSDEM) TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekip amirleri ile Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında toplantı düzenledi.

Toplantıda; İlçemizde artan günlük pozitif vaka sayılarının en aza indirilmesi için alınabilecek önlemler, köy, mahalle ve iş yeri denetim ekiplerinin sahada daha aktif duruma gelmeleri konusu, pozitif ve temaslı vakaların karantina sürecinde karantina kurallarına uymaları konusunda denetimlerin daha sık yapılması, denetim ekiplerinin yapılan denetimleri İSDEM sistemine girişinin devam ettirilmesi ve gelen ihbarlar ile ilgili gecikmeye mahal vermeden gereğinin yapılması hususları görüşülmüştür.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN